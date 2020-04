Pasantes de enfermería de UNPA, siguen en hospitales, hay preocupación de padres

Son mas de 120 estudiantes que están en diversos hospitales y clinicas de Tuxtepec

Tuxtepec, Oax.- A pesar de la contingencia que se vive por el covid 19, y que las universidades del país han retirado a sus pasantes de los hospitales, en la ciudad de Tuxtepec no ha pasado lo mismo con los pasantes de enfermería de la Universidad del Papaloapan, quienes siguen prestando sus servicios en hospitales y clinicas de la ciudad de Tuxtepec.

De acuerdo con diversas fuentes que pidieron anominato, la Unversidad el Papaloapan campus Tuxtepec no ha retirado a sus pasantes de enfermería, una de las carreras que ofrecen en este campus y que genera muchos profesionales de la salud año con año.

Como parte de su proceso final de formación, los estudiantes hacen su internado en los hospitales y clínicas de la ciudad, pero siguen siendo estudiantes a cargo de la universidad, hasta que finalmente se gradúan.

A nivel estatal y nacional, las universidades que cuentan con la carrera de medicina ya retiraron a sus internos de los diferentes hospitales, pues consideran que al no ser médicos o profesionales graduados, necesitan de la orientación de los profesionales de cada hospital, y precisamente esos profesionales están muy ocupados ahora por la crisis de salud.

Además las universidades del país tomaron la decisión también por seguridad de sus estudiantes y los regresarán a los hospitales hasta que haya pasado la crisis sanitaria, pero en la ciudad de Tuxtepec no ha pasado esto con la Universidad del Papaloapan, denunciaron las fuentes.



