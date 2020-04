Invierte Gobierno de Tuxtepec más de 2.5 mdp en apoyo al campo

-Para hacer frente a la temporada de estiaje construye 90 sistemas de almacenamiento de agua y entrega 250 paquetes tecnológicos a productores de limón

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobierno del Presidente Fernando Bautista Dávila construye 90 sistemas de almacenamiento de agua en 7 localidades y entrega vales de paquetes tecnológicos a productores de limón de 18 comunidades del municipio de Tuxtepec, acciones en las que se invierten 2 millones 665 mil pesos, informó el Director de Desarrollo Rural, Iván Alí Elías Domínguez.

Dijo que es importante crear las condiciones necesarias para que los agricultores y ganaderos puedan contar con el vital líquido en la temporada de estiaje ya que con este sistema de almacenamiento de agua los agricultores pueden sacar adelante sus cosechas y los ganaderos igual sacar su producción.

Iván Alí Elías Domínguez, apuntó que son 90 los sistemas de almacenamiento de agua los que se construirán en las localidades de La Carlota, Lázaro Cárdenas, La Montaña, Año de Juárez, Agua Fría Piedra del Sol, San Felipe de la Peña y Pueblo Nuevo Ojo de Agua, con una inversión municipal de un millón 800 mil pesos.

Dio a conocer que iniciaron la entrega de vales de paquetes tecnológicos a 250 productores de limón de 18 localidades, mismos que se entregaron por gestión que realizó el alcalde Fernando Bautista Dávila a través de la Dirección de Desarrollo Rural ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, con quien se logró la autorización de 865 mil pesos para apoyar a los productores de limón del municipio de Tuxtepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario