Intensificará Gobierno de Oaxaca medidas de prevención ante el COVID-19

-Entre las acciones a implementar será el uso obligatorio de cubrebocas

-La Secretaría de Salud del Estado y corporaciones de la SSPO y CEPCO realizarán la sanitización de plazas públicas, al ser éstos los lugares en donde se da el mayor número de contagios

-A partir de este jueves, se ofrecerá una conferencia diaria a través de la señal de Cortv para informar a las y los oaxaqueños sobre la pandemia en la entidad

-Instancias gubernamentales se sumarán a las acciones y elementos de seguridad mantendrán operativos para evitar concentraciones de personas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de abril de 2020.- Las autoridades sanitarias del estado han establecido que el mayor número de contagios por el coronavirus COVID-19 se ha generado en las plazas públicas y en aquellos lugares con concentración de personas, es por ello que el Gobierno del Estado hace un llamado a las y los oaxaqueños a seguir e intensificar las acciones sanitarias de prevención y principalmente de aislamiento.

En este sentido, ante la inminente entrada a la Fase 3 de la pandemia -anunciada hoy por la Secretaría de Salud Federal, a través del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramírez- la cual representará un incremento considerable de contagios en todo el país, la Administración Pública Estatal por medio de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) inició la intensificación de limpieza y desinfección de bancas metálicas y de concreto.

Además de la desinfección de pisos, banquetas, jardineras, quioscos, bardas, entre otras acciones, con el apoyo de instancias gubernamentales.

De igual manera, con el propósito de mantener un canal permanente de comunicación con la ciudadanía, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa instruyó a la Secretaría de Salud del Estado y a la Coordinación de Comunicación Social y Vocería, iniciar a partir de este jueves con conferencias diarias que serán transmitidas a través de la señal de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv).

Lo anterior, con la finalidad de informar a la sociedad oaxaqueña sobre las acciones y tareas realizadas ante esta pandemia.

También, la Secretaría de Salud junto con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) y la Secretaría de Seguridad Pública con elementos de Proximidad Ciudadana, han iniciado tareas de voceo y perifoneo en los municipios en donde adicionalmente se proporcionarán cubrebocas, los cuales serán de uso obligatorio con la puesta en marcha de la Fase 3.

Para ello, el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (Icapet) realizará brigadas para entregar estos utensilios elaborados con paleacates, a fin de contribuir a las acciones de prevención.

De igual manera, los SSO en coordinación con la Secretaría de Movilidad (Semovi) han implementado acciones de sanitización de unidades del transporte público, y con las coordinaciones municipales de Protección Civil de 384 ayuntamientos se trabaja en la sanitización de calles y espacios públicos, en la que también participan el Heroico Cuerpo de Bomberos y otras dependencias.

La CEPCO recibirá, a través de los números telefónicos 144 70 27 al 29, reportes de concentración masiva de personas, mismos que son turnados y atendidos por las autoridades municipales. En tanto, las corporaciones de Seguridad Pública continuarán realizando rondines y patrullajes para evitar esta misma situación.

Para realizar esta actividad sin arriesgar la salud de las y los elementos, los SSO y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) les entregan cubrebocas y una careta, así como la instrucción de mantener una sana distancia con la ciudadanía y el uso continuo de gel antibacterial.

Asimismo, el Gobierno de Oaxaca reitera a la población no bajar la guardia y seguir implementando la Sana Distancia y el Quédate en Casa, así como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el estornudo con el ángulo interno del codo y prestar mayor atención a adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónico degenerativas; ya que son las únicas vías efectivas para mitigar los contagios del COVID-19.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, a la fecha, 23 de los 570 municipios de Oaxaca registran casos positivos al coronavirus. Por lo anterior, es importante que la sociedad oaxaqueña siga asumiendo la responsabilidad de evitar la propagación de esta pandemia.

Comentarios

