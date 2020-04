Golpean a enfermera en Oaxaca por creer que tenía coronavirus

-El ataque sucedió la noche de este miércoles en inmediaciones de la central de abastos.

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La noche de este miércoles, una pasante de enfermera fue agredida por un sujeto de aproximadamente 40 años de edad, en inmediaciones de la central de abastos de la capital del estado, el argumento para atacarla fue que podía estar contagiada de coronavirus y era un riesgo de contagio para el resto de la población.

La joven agredida presta sus servicios en el Centro de Salud Ampliados en el municipio de San Jacinto Amilpas, después de la agresión, sus compañeras denunciaron el hecho en las redes sociales y ahí publicaron que el ataque se dio a las 7:10 de la noche, en la parada de autobuses del servicio urbano.

Ella se dirigía a su centro de trabajo, cuando un sujeto se acercó a ella y la empezó a ofender para después pasar a la agresión física, de acuerdo al relato de la pasante de enfermera, esta persona la tomó del cabello y la jaloneó, provocándole un esguince, por lo que tuvieron que trasladarla al hospital civil Aurelio Valdivieso para que fuera atendida.

Cabe mencionar que a pesar de que en el lugar del ataque hay mucha afluencia de personas, nadie se acercó a ayudarla, incluso cuando arribó al nosocomio, se dio parte a la Fiscalía General del Estado, sin embargo no llegó ningún representante para tomar nota del caso e iniciar con las investigaciones.

Por este ataque, en redes sociales varios médicos y enfermeras compartieron el siguiente mensaje: “Amigos y conocidos, ¿realmente creen que vamos por la vida tratando de afectarlos? ¿Creen qué es justo para una compañera qué solo iba a prestar sus servicios en medio de todo este caos? Compañeros del sector salud, extremen medidas, mantengámonos unidos; tengan muchísimo cuidado, ¡ya no es seguro salir a las calles con uniforme!”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario