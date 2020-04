Ediles de la costa, reforzarán medidas sanitarias por COVID-19

-Acuerdan mediante minuta de trabajo el acondicionamiento de áreas especiales, reparto de material de prevención y capacitaciones al personal a cargo de la contingencia.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Durante la mañana de este miércoles 15 de abril se reunieron autoridades municipales de San Miguel del Puerto, San Pedro Pochutla, Candelaria Loxicha, Santo Domingo de Morelos, Santa María Huatulco, Santa María Tonameca y Pluma Hidalgo, con la finalidad de reforzar medidas de prevención al contagio de Covid-19 en la zona de la costa oaxaqueña.

En esta mesa de trabajo, se acordaron instalar filtros sanitarios en los accesos hacia los municipios, en donde se contará con todo lo necesario para la desinfección de los vehículos e inspección de los usuarios que viajan en ellos, además de contar con la presencia de personal de Seguridad Pública, Policía Vial y Personal de Salud para que puedan circular libremente los ciudadanos que trabajen dentro de estos municipios y también a los servicios básicos, que tengan que ver con la actividad económica de las poblaciones.

Dentro de los acuerdos tomados en dicha reunión, se exhortará a la Jurisdicción número 4 de la Costa, acatar todas las medidas pertinentes acerca del manejo de muestras sospechosas de COVID-19 así como los lineamientos estandarizados para su vigilancia en laboratorios y el uso de todo el equipamiento de seguridad, para salvaguardar la integridad de los mismos y prevenir el contagio y propagación del COVID-19, llevando un estricto control en insumos dentro de hospitales de primer y segundo nivel.

Los munícipes participantes por medio de sus ayuntamientos dotarán de material médico a Centros de Salud, exigiendo al gobernador del estado Alejandro Murat, cumpla con puntualidad las necesidades de los insumos para el COVID-19

Así mismo por cuenta propia, aportarán dentro de su presupuesto, para el acondicionamiento necesario dentro del Hospital Regional de San Pedro Pochutla.

Mantendrán también capacitación a personal de Salud y autoridades para llevar a cabo estos lineamientos, con todas las medidas precautorias necesarias, invitando a municipios aledaños a cursos sobre manejo seguro de traslado y disposición de cadáveres e invitándoles a mantener información verídica y fidedigna, por medio de sus redes sociales y estaciones de radio locales.

