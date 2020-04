Detienen a dos regidores de Loma Bonita

-Oscar Lopez Jimenez de Ecologia y Laura Canel González de Educación

Redaccion TVBUS

Loma Bonita, Oaxaca.- Dos regidores del Ayuntamiento de Loma Bonita fueron detenidos la tarde de este jueves por elementos de la policía estatal y de la fiscalía del Estado

De acuerdo con información recabada, grupos tanto de la fiscalía como de la policía estatal arribaron al palacio municipal de Loma Bonita para aprender a los dos regidores

Los regidores detenidos son Óscar López Jiménez de ecología y Laura Canel de educación el primero de extracción perredista y la segunda del partido de morena.

Hasta el momento se desconoce los delitos que se le imputan o el motivo de su detención, pero hay que recordar que hace algunas semanas fue detenido en un operativo similar el director de la policía municipal de Loma Bonita actualmente vinculado a proceso por el delito de desaparición de personas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario