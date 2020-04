Confirma la SSPO el fallecimiento de un elemento de la UPOE en San Pedro Ixtlahuaca

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de abril de 2020.- La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), confirmó el fallecimiento de un elemento de la Unidad Policial de Operaciones Especiales (UPOE), en inmediaciones de San Pedro Ixtlahuaca.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves 16 de abril, cuando el integrante de la UPOE, identificado como R. W. G. L., lamentablemente fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego; derivado de ello perdió la vida durante el trasladado para su atención médica.

Por estos hechos, serán las autoridades correspondientes las que determinen la participación y responsabilidades de las personas presuntamente implicadas.

