Confirma edil 3 casos de coronavirus en Xoxocotlán

Claudia Ortega

Oaxaca, Oaxaca.- El edil de Santa Cruz Xoxocotlán Alejandro López Jarquín confirmó que hay 3 casos positivos de COVID-19 en su municipio.

A través de un video difundido en redes sociales, el edil informa que ni la Secretaria de Salud ni el Gobierno estatal les ha notificado sobre los casos confirmados de pacientes contagiados con coronavirus, pero que a través de las plataformas digitales del Gobierno Federal, han tenido conocimiento de estos tres casos.

Así mismo señaló que tras una reunión con el Dr. Antonio Severo epidemiologo en el municipio, confirmó la existencia de estos tres casos ubicados en la colonia Independencia y en la agencia municipal de Aguayo.

Detalló que los pacientes se encuentran en total aislamiento y en cumplimiento de los protocolos, así como bajo supervisión médica.

Hizo un llamado a todas las familias de Xoxo para mantener la calma y reforzar las medidas de prevención implementadas en todo el municipio, así también pidió a toda la ciudadanía a quedarse en casa, pues es la forma más efectiva de prevenir más contagios.

Exhortó también a los comercios para que cumplan con las medidas de prevención establecidas por el gobierno estatal.

