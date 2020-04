Revisan SEP y el IEEPO el pago de nómina y prestaciones al magisterio oaxaqueño

-El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Francisco Ángel Villarreal se reunió con funcionarios de la SEP

Comunicado

Ciudad de México. 14 de abril de 2020.- Por instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal se reunió en la Ciudad de México con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para garantizar el pago de nómina y prestaciones al magisterio oaxaqueño.

En el encuentro que se efectuó con el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Héctor Garza González y la directora general de Presupuesto y Recursos Financieros, Mónica Pérez López, en un marco de diálogo y entendimiento se revisó la ruta a seguir para asegurar el cabal cumplimiento de las obligaciones patronales en esta situación extraordinaria propiciada por el COVID-19.

El Director General del IEEPO destacó que hoy los Gobiernos de México y de Oaxaca son aliados del magisterio y de acuerdo con los nuevos marcos normativos, se da respuesta a las y los trabajadores de la educación, en quienes se ha reconocido su esfuerzo por mejorar la educación del estado.

La reunión se efectuó en el diálogo permanente que la administración del gobernador Alejandro Murat mantiene con las autoridades educativas a nivel federal y que ha coadyuvado en importantes avances y en la solución de temas educativos actuales y rezagados.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario