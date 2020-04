Protección Civil Municipal y Bomberos sofocan incendios en Tuxtepec

-Llaman a la ciudadanía a evitar prender fuego cerca de pastizales o palmeras

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Personal de la Dirección Municipal de Protección Civil en coordinación con el Cuerpo de Bomberos sofocaron 3 incendios de pastizales en atención a las llamadas de auxilio de habitantes de las colonias La Granada y Siglo XXI.

El Director de la Unidad Municipal de Protección Civil, José de Jesús Villalobos Conti, informó que el primer reporte lo recibieron alrededor de las 3 de la tarde con 40 minutos del pasado domingo, en el que se informaba de un incendio justo al lado de la Ciudad Judicial en la colonia La Granada, por lo que de inmediato se trasladaron junto con personal del Cuerpo de Bomberos para sofocarlo.

Más tarde, se presentó otro incendio entre las colonias La Granada y Siglo XXI, por lo que ambos cuerpos de atención y protección civil acudieron al lugar sofocando el fuego.

Un tercer incendio les fue notificado por la tarde-noche en un predio que se ubica junto a la colonia Siglo XXI, logrando controlar y apagar el fuego pasadas las 19:30 horas.

Señaló que las altas temperaturas que se presentaron este día y las ramas, hojas secas y matorrales pudieron ser la causa del fuego que provocaron el siniestro; dijo que con el inicio de la temporada de calor también se incrementa la frecuencia de incendios.

Ante ello pidió a la ciudadanía no encender fogatas cerca de lugares en donde las palmas estés secas, no tirar colillas de cigarro, ni prender basureros, ya que todos estos pueden ser factores de una contingencia y que pueden presentar pérdidas materiales o hechos que pongan en riesgo la integridad física de personas.

