Por falta de respuesta a demandas, se manifiestan transportistas turísticos en Oaxaca

-Pidieron al gobierno del estado que los requisitos para acceder a los créditos sean más flexibles

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- El pasado 21 de marzo transportistas turísticos de la entidad entregaron al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, una petición para que sean apoyados durante esta contingencia por el Covid-19, sin embargo hasta el momento no han tenido ningún tipo de respuesta y por ello se manifestaron este miércoles.

El Presidente de la Alianza de Transportistas Turísticos A.C. Jorge Cruz Sumano, manifestó que van al día con sus ingresos, mismos que desde que se declaró la emergencia sanitaria, su trabajo disminuyó de manera considerable, además dijo que el transporte turístico es la “cola del ratón” de este sector.

Señalaron que llevan un mes sin trabajo y que una de sus preocupaciones, es que esta contingencia podría extenderse de dos a tres meses más, situación que los preocupa, porque dijo que de acuerdo a especialistas en materia financiera, al término de la pandemia se viene una desaceleración económica a nivel mundial.

Por este motivo dijeron que es posible que la gente no tenga dinero para viajar y esto les afectará de manera directa, pues ellos viven directamente del turismo que llega a la región de los Valles Centrales y son ellos quienes los llevan a lugares como Monte Albán, Mitla, Hierve el Agua y otros destinos más.

Cabe mencionar que tanto el gobierno federal como el gobierno del estado han comentado que se otorgarán créditos para que la población pueda subsistir durante la emergencia sanitaria, en ese sentido Cruz Sumano dijo que en el caso del gobierno del estado, se destinaron 10 millones de pesos, los cuales dijeron que serán insuficientes.

Los créditos que le ofrecieron por medio de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Oaxaca son buenos, sin embargo el monto va de los cinco mil a los veinte mil pesos, que tampoco alcanzarán para sus necesidades, además de que hay ciertos requisitos que consideran innecesarios, por ello piden que estos programas sean más flexibles.

Y es que ante la desesperación de no ser escuchados, transportistas turísticos de Oaxaca se manifestaron en el andador turístico, frente al ex convento de Santo Domingo de Guzmán, en dónde dieron a conocer sus demandas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario