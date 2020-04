Pide presidente de la JUCOPO investigación a fondo por supuesto robo en hospital civil de Oaxaca

-Dijo que en caso de que se trate de información falsa, el gobernador debe retractarse

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Se debe hacer una investigación a fondo en el tema del supuesto robo de equipo para atender casos de Covid-19 en el hospital civil Aurelio Valdivieso y en caso de que no haya sucedido nada, el gobernador debe retractarse, así lo manifestó el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso oaxaqueño, Horacio Sosa Villavicencio.

Y es que en días pasados el gobernador Alejandro Murat, afirmó en una entrevista radiofónica, que se había sustraído equipamiento del hospital civl, sin embargo el Delegado Sindical del nosocomio Alberto Vásquez San Germán, negó tal hecho y exigió una disculpa pública al mandatario oaxaqueño.

Esta declaración la hizo el Presidente de la JUCOPO, luego de formalizar la donación de un mes de sueldo de las 42 diputadas y diputados locales, este recurso será utilizado para satisfacer las necesidades de los servicios de salud del estado, cabe mencionar que el legislador dijo que el 70 por ciento del recurso se destinó al hospital civil y el 30 por ciento restante al hospital de la niñez.

El legislador reconoció la labor que están realizando los médicos y enfermeras, por ello decidieron proponer la donación de este recurso, el cual fue aprobado por unanimidad, así mismo indicó que cada diputado estará haciendo aportaciones considerables en cada uno de sus distritos.

