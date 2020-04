Fatal accidente deja una persona calcinada en la autopista Esperanza-Córdoba, Veracruz

-Derivado de este accidente, otros vehículos más perdieron el control y acabaron estrellándose también.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.- La mañana de este miércoles luego de que un trailer se encontrara incendiándose a la altura del km 235 de la autopista Esperanza-Córdoba en dirección a Orizaba, lo cual provocó poca visibilidad en la zona, lo cual se presume fue la causa de que los otros vehículos terminaran accidentándose.

De manera extraoficial se comentó que un carro tipo Tortón que circulaba sobre esa zona cuyo conductor perdió la visibilidad, se estrelló contra el cerro dejando su carga esparcida en la carretera, al parecer pintura, terminando incendiándose en el lugar en donde se presume falleció el conductor quedando calcinado.

Dentro de este percance mortal un automóvil también fue afectado, en ese momento tras recibir el impacto, lo cual le provocó salir de la cinta asfáltica y terminara incrustado en la barra metálica de contención, dejando personas lesionadas.

El traíler que se dijo inicialmente se estaba quemando y que provocó la existencia de humo y poca visibilidad, se comenta pudo haber sido por el calentamiento del sistema de balatas y terminó calcinado también, y parte de su carga regada, la cual se dijo era maíz.

Cabe destacar que el conductor logró salvar el tracto camión y solo se calcinaron las dos cajas (era doble caja / secas con gran parte de su carga).

La carretera fue cerrada durante el accidente, mientras trabajaba el personal de CAPUFE, así como bomberos y la policía federal, demás de autoridades.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario