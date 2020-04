Confirma SSO cuatro nuevos casos de COVID-19, suman 50 positivos

-Reitera el llamado a “Quedarse en casa” para evitar la propagación de esta pandemia.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de abril de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) confirmaron cuatro nuevos casos de COVID-19 en la entidad; con ello, hasta este miércoles 15 de abril, suman 50 pacientes positivos, siendo Valles Centrales la Jurisdicción Sanitaria más afectada.

El secretario de Salud, Donato Casas Escamilla insistió en el llamado a la población de los 570 municipios del estado, para frenar la propagación de este virus mediante las medidas de prevención que incluyen el distanciamiento social.

“Nos enfrentamos a un virus altamente contagioso y el no tomar en serio las recomendaciones emitidas, se pone en peligro la salud de las familias. En próximas semanas entraremos al escenario de la fase tres, por ello es necesario la responsabilidad individual para frenar los contagios”, afirmó.

Detalló que los nuevos casos que se diagnosticaron en el último corte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, tres de ellos registrados en Valles Centrales corresponden a una mujer y dos hombres, en tanto que el otro caso es de una dama de la Costa.

Asimismo, aseveró que a la fecha se han realizado 453 pruebas a personas con síntomas relacionados a la enfermedad, y se tiene en total 341 resultados negativos, así como 62 muestras en espera de resultados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) Oaxaca.

Destacó que también se mantiene el registro de 30 personas dadas de alta médica y cinco pacientes que lamentablemente han perdido la vida.

El encardado de la salud en la entidad, hizo referencia que un gran porcentaje de la ciudadanía está experimentado episodios de ansiedad y miedo, sentimientos naturales ante el panorama que enfrenta el país, situación que –dijo- puede ser un riesgo para la salud mental no solo de la población, si no también del personal médico.

Precisó que el bienestar psicológico es igual de importante que la salud física, por lo cual enlistó acciones que se deben realizar para reducir las reacciones negativas frente a la emergencia sanitaria del COVID-19 y ante el aislamiento en los hogares, como: elaborar un plan de rutina con horarios establecidos para cada día de la semana, dormir de siete a ocho horas diariamente, comer alimentos nutritivos, evita consumir cafeína o refrescos de cola, que puede potenciar la sensación de ansiedad.

Además de no excederse en la ingesta de alimentos altos en contenido de azúcares, bebidas alcoholizadas y el tabaquismo, pues los pulmones son el principal órgano que hay que cuidar en estos momentos.

Señaló que todas las personas deben llevar a cabo rutinas de ejercicio, estiramientos, meditación o respiraciones profundas dentro del hogar, esto ayudará a que los niveles de adrenalina y cortisol del estrés bajen, por lo que la ansiedad y el miedo se reducirán.

Así también exhortó a realizar actividades manuales, establecer un proyecto creativo o terminar alguno que esté en curso. “El temor y la ansiedad con respecto a la crisis sanitaria, llega a ser agobiante tanto en personas adultas como en los infantes, de ahí lo crucial de hacer hincapié en la importancia de lidiar con el estrés”.

Señaló que los humanos necesitan de la interacción social, por lo que en estos momentos gracias a la tecnología se puede mantener conectadas a las familias y amistades de forma virtual, a través del correo electrónico, videollamadas, teléfono y diferentes aplicaciones que son útiles para sobre llevar estos días difíciles.

En este sentido, pidió a las y los oaxaqueños informarse sobre las medidas de prevención en las fuentes oficiales de los SSO o de la Secretaría de Salud Federal, y evitar leer, escuchar y reproducir noticias sensacionalistas o información de dudosa procedencia, -especialmente si son cadenas de WhatsApp-, que ocasionan sensaciones psicológicas negativas en las personas.

