Bomberos de Oaxaca lavan y desinfectan sala de espera de hospital civil Aurelio Valdivieso

-En próximos días harán lo mismo con los hospitales del IMSS y del ISSSTE, están teniendo acercamiento con hospitales privados para incluirlos

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Como parte de las acciones que ha emprendido la Secretaría de Seguridad Pública y los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, se están haciando jornadas de limpieza en hospitales de la entidad, así lo dio a conocer el Director del H. Cuerpo de Bomberos del Estado de Oaxaca Manuel Maza Sánchez.

Este día se hizo la limpieza en al hospital civil “Aurelio Valdivieso” y anteriormente se hizo lo mismo en el hospital de la niñez oaxaqueña y otros hospitales de la región de los valles centrales, y que en los próximos días se hará lo mismo en los hospitales del IMSS y del ISSSTE.

Estas campañas de limpieza se realizan en las salas de espera de los hospitales, pues al interior le corresponde al personal de cada nosocomio, asimismo indicó que se está teniendo acercamiento con hospitales privados, para también lavar y desinfectar sus salas de espera y así disminuir los riesgos de contagios de Covid-19.

Maza Sánchez dijo que en estas brigadas participan alrededor de quince personas, un autobomba, jabón, sanitizante, cloro, material sanitario y todo lo necesario para lavar y desinfectar las salas de espera de los hospitales.

Por último dijo que esta acción es para manifestar su apoyo y respaldo a los médicos y enfermeras que están atendiendo a las personas que han sido diagnosticadas con coronavirus y a los casos sospechosos.

