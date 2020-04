Aumentan a 46 casos positivos de COVID-19 en Oaxaca

-Los dos casos recientes se han registrado en las Jurisdicciones Sanitarias de Valles Centrales y la Mixteca

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de abril de 2020.- El secretario de Salud en la entidad, Donato Casas Escamilla, informó que al corte de este martes 14 de abril, se tienen confirmados dos casos nuevos de COVID-19, los cuales corresponden a dos mujeres de 38 y 67 años; la primera pertenece a la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales y está hospitalizada, y la segunda a la Mixteca, y se encuentra en aislamiento domiciliario.

De acuerdo con el Sistema Federal de Vigilancia Epidemiológica a la fecha suman 46 pacientes contagiados en la entidad, 330 son negativos y 60 están en proceso de resultados por laboratorio; asimismo se han recuperado 30 pacientes y se tiene el registro de cinco personas fallecidas, dando un total global de 436 notificaciones.

Casa Escamilla detalló que las personas que han perdido la vida por COVID-19, se concentran en la zona de Valles Centrales, Costa, Istmo de Tehuantepec y Mixteca; respecto a los casos positivos –mencionó- que por Jurisdicción Sanitaria se han reportado 35 en Valles Centrales, cinco en la Mixteca, dos en el Istmo e igual número en la Costa, uno en Tuxtepec y otro en la Sierra Norte.

En este sentido exhortó a la sociedad a extremar el cuidado de las personas con enfermedades crónicas degenerativas, ya que en México tres cuartas partes de la población tienen sobrepeso y obesidad, el 14% de las personas mayores de 20 años tienen diabetes y un 35% tienen hipertensión arterial, por lo que este sector puede presentar graves complicaciones por el nuevo coronavirus.

Asimismo destacó la importancia de llevar a cabo la estrategia “Quédate en casa”, e implementar las medidas preventivas como lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos, no tocarse ojos, nariz y boca si las manos no están limpias, utilizar el ángulo interno del codo al toser o estornudar, o utilizar un pañuelo desechable y tirarlo a la basura en un recipiente cerrado.

Recordó que este padecimiento se trasmite a través de gotas de saliva muy pequeñas que se expulsan al hablar, toser o estornudar, por lo que aseveró lo indispensable que es mantener una sana distancia con las demás personas, para poder evitar contagios.

El funcionario explicó que en el país las personas que han enfermado a causa de este virus se han recuperado en un 40%, pero desafortunadamente los pacientes que tienen padecimientos subyacentes, presentan un daño pulmonar, que puede agravarse y afectar la salud y la vida.

Finalmente señaló que es importante la colaboración de todas y todos, para frenar la curva de contagios. “Esto solo se podrá lograr al evitar salir de casa, para así proteger a las familias oaxaqueñas”.

