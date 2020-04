Aplazan elecciones para cambio de rector en la UABJO

-El periodo del actual rector Eduardo Bautista se extenderá, debido a que no hay condiciones para realizar el proceso

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El Consejo Electoral de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), acordó aplazar la elección a Rector de la máxima casa de estudios, debido a las acciones realizadas por la contingencia sanitaria del COVID-19.

Los integrantes del órgano colegiado coincidieron que no existen las condiciones para realizar dicho proceso, con motivo del llamado del gobierno federal y estatal de permanecer en cuarentena.

Así también se suspendió el registro hasta finales de septiembre, dejando como opción el cambio de fecha, lo que dependerá de cómo se desarrolle la situación con respecto a las actividades académicas.

Cabe señalar que el actual Eduardo Bautista Martínez, debía cumplir sus cuatro años el próximo 15 de mayo; no obstante, este periodo se extenderá al no haber las condiciones para realizar el cambio de rector.

