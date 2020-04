Vecinos exigen al Gobernador Alejandro Murat, cierre acceso a escaleras del auditorio Guelaguetza

-“Tenemos miedo de contagiarnos de Coronavirus, más de 50 personas hacen ejercicio diario en la zona”

Graciano Gómez

Oaxaca, Oaxaca.- Vecinos de la colonia Azucenas Centro, que se encuentran sobre las escaleras que conducen hacia el auditorio Guelaguetza, exigen la atención del gobernador Alejandro Murat, para que cierre el acceso a las escaleras ya que aseguran que más de 50 personas suben a realizar ejercicios en dicha zona, lo cual representa un riesgo de contagio ante el COVID-19.

Los afectados señalan que han hablado con protección civil municipal y estatal, sin embargo no han podido contener que las personas continúen subiendo desde las siete de la mañana para realizar ejercicios, inclusive con niños.

“Ya les pusimos anuncios para que se retiren , les decimos que representan un riesgo de contagio y no hacen caso, al contrario se molestan, así como el gobernador ha cerrado otros lugares le pedimos que cierre el acceso a las escaleras, tenemos pánico”, señala una de las afectadas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario