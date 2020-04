Trump felicitó al presidente de México tras acuerdo con la OPEP: “Tuvo mucha flexibilidad y una tremenda inteligencia”

“El presidente de México, López Obrador, tuvo mucha flexibilidad y una tremenda inteligencia en qué hacer (con el acuerdo de la OPEP+). Muchas gracias a México. Fue un gran trato”, dijo el presidente de los Estados Unidos este lunes en conferencia de prensa.

La mezcla mexicana de petróleo registró este lunes una ganancia de 3,61 % o 0,62 centavos de dólar por cada barril respecto a la semana anterior al ubicarse en 17,16 dólares, tras el acuerdo de la OPEP+, informó la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

El jueves de la semana pasada el precio de la mezcla mexicana de exportación era de 16,54 dólares.

La ganancia del precio se registra luego de que la OPEP+ acordara el domingo recortar 9,7 millones de barriles diarios (mbd) durante los meses de mayo y junio, y si a eso se suma el cierre de grifos de otros importantes productores, el volumen que se retiraría del mercado podría rondar los 20 mbd, el 20 % de la demanda mundial.

El acuerdo definitivo se logró al salvarse el escollo de México, que se negó a recortar los 400.000 barriles diarios que se le demandaba en un principio y ahora solo tendrá que retirar 100.000.

Estados Unidos asumirá los 300.000 barriles diarios que su vecino deja de recortar en la versión definitiva del pacto.

La secretaria de Energía de México, Rocío Nahle, se convirtió en una de las protagonistas de la cumbre pese a que la producción de México roza apenas los 1,78 millones de barriles diarios.

Su firme postura frente a Arabia Saudí recibió grandes alabanzas de quienes consideran que México se beneficiará del freno de la caída del precio del crudo sin tener que hacer un gran esfuerzo de recorte en su producción.

No obstante, el acuerdo al que se ha llegado con el Gobierno de Estados Unidos también ha despertado suspicacias sobre cómo el presidente Donald Trump pretende cobrarse dicha ayuda.

El lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que a su país le fue “requetebién” y recibió un “trato especial” en la cumbre de la OPEP+, tras lograr solamente reducir su producción en 100.000 barriles diarios.

Informó que será el miércoles cuando Nahle y el director de Pemex, Octavio Romero, darán más detalles sobre el papel de México en este encuentro telemático.

