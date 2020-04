Trabajadores del hospital de Tuxtepec, señalan falta de insumos y equipo para enfrentar el Coronavirus

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Trabajadores del hospital regional de la ciudad de Tuxtepec, señalan falta de insumos y equipo médico y de protección para enfrentar los casos que se presenten de COVID-19.

A manera de protesta, colocaron unas mantas afuera del nosocomio y exigieron al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, al Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa y al Secretario de Salud en el estado Donato Casas Escamilla, que atiendan esta situación para el bien de los trabajadores y de la población ante la pandemia del Coronavirus.

Cabe hacer mención que hasta el momento no se encuentra suspendida ninguna área del hospital, por lo que los trabajadores pese a las condiciones en que se encuentran continúan laborando y atendiendo a la ciudadanía.

Comentarios

