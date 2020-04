Solicita Gobierno del Estado declaratoria de emergencia para nueve municipios afectados por incendios forestales

Dependencias de los tres niveles de gobierno continúan con trabajos para sofocar los siniestros registrados

Santos Reyes Tepejillo, Oax. 14 de abril de 2020.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informó que se ha solicitado la declaratoria de emergencia para nueve municipios de las regiones de la Mixteca, Cañada, Sierra Norte y Sierra Sur, que han resultado afectados por incendios forestales.

Se trata de las localidades de Santos Reyes Tepejillo, Santiago Juxtlahuaca, San Juan Mixtepec, San Miguel Tlacotepec, San Sebastián Tecomaxtlahuaca, San Lorenzo Texmelucan, San Juan Cotzocón, San Miguel Quetzaltepec y Santos Reyes Pápalo.

Asimismo informó que dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal trabajan para sofocar los incendios forestales que afectan el territorio oaxaqueño.

Uno de los incendios forestales en los que se mantienen los trabajos hasta este martes, es el registrado en los municipios de Santos Reyes Tepejillo, Santiago Juxtlahuaca, San Juan Mixtepec y San Miguel Tlacotepec, de la región Mixteca; donde nueve comuneros han perdido la vida.

En esta zona personal de la Comisión Estatal Forestal (Coesfo), de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Protección Civil y autoridades municipales, así como comuneros, mantienen los trabajos de combate al fuego, logrando que se haya controlado en un 100%.

Las autoridades forestales indicaron que en estos trabajos se han vertido 80 descargas de agua, a través de los helicópteros del Gobierno del Estado y la Sedena, lo que ha permitido que en estos momentos se lleven a cabo trabajos de liquidación del fuego.

También se mantienen los trabajos para controlar y liquidar los incendios forestales que se encuentran en la Villa de Tututepec, en el paraje del Parque Nacional Lagunas de Chacahua, y en Santa María Chimalapas, en el paraje Cabeza Río Milagro, donde trabajan brigadas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y Protección Civil municipal.

El siniestro registrado en Acatlán de Pérez Figueroa en el Cerro de la comunidad La Josefina, es atendido por elementos de Protección Civil y autoridades municipales; y en San Felipe Usila una brigada de la Coesfo encabeza los trabajos que realizan comuneros y la policía municipal, para sofocar el incendio forestal en el paraje Puerta del Cielo.

La Conafor por su parte encabeza las acciones de combate del incendio forestal ubicado en el paraje El Chorro, en el municipio de Santa Ana Cuauhtémoc; mientras que otras de sus brigadas mantienen controlado el incendio en Santos Reyes Pápalo.

