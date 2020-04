Reportan quinto fallecido en Oaxaca por covid19, es de Juchitán.

El fallecido es hermano del ex presidente municipal de Juchitán Lepoldo de Gyves, quien confirmó su muerte en twitter esta madrugada.

Oaxaca, Oax.- La quinta persona fallecida por covid 19 fue reportada la madrugada de este martes en el municipio de Juchitán, y se trata del hermano del político istmeño y ex presidente municipal de ese lugar, Leopoldo de Gyves, quien personalmente confirmó su muerte en su cuenta de twitter.

De acuerdo las publicaciones de la red social, el paciente de nombre Cuauthemoc, se encontraba internado en la clínica hospital del ISSSTE en Tehuantepec desde hace 8 días con positivo de covid 19, y la madrugada de este jueves falleció.

Leopoldo de Gyves publicó en twitter que no hay condiciones para atender a los pacientes en los hospitales de Juchitan y Tehuantepec y reconoció al personal médico que da la cara a pesar de los riesgos, a quienes les mostró admiración y respeto.

El político juchiteco explicó en su twit que la propia subdirectora del hospital del ISSSTE en Tehuantepec le informó del deceso de su hermano, quien estaba siendo intubado para ser trasladado a la ciudad de Oaxaca. El twit fue publicado a las 3:47 de la mañana.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario