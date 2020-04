Invita IEEPO a consultar biblioteca digital y fomentar la lectura en niñez y adolescentes

El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Francisco Ángel Villarreal respalda las estrategias e impulsa diversos programas en este tema

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de abril de 2020.- En este período de receso escolar y aislamiento voluntario y preventivo, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), recomienda a los padres y madres de familia promover en sus hijas e hijos el hábito de la lectura y para ello una opción es visitar la Biblioteca digital del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE).

La plataforma, a la que se accede a través de la liga http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/, ofrece obras y colecciones de libros para su libre acceso en internet y cuenta con obras de cultura general: literatura, arte, geografía, historia, divulgación científica, educación ambiental, y pedagogía, entre otras.

Al ser la lectura una puerta al conocimiento y a la recreación que en la niñez y juventud incrementa su cultura, vocabulario y capacidad de expresión oral y escrita; en atención a la prioridad del gobernador Alejandro Murat Hinojosa en materia educativa, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal respalda las estrategias en este tema.

Por ello, con la finalidad de enriquecer el tiempo que las madres y padres de familia pasan con sus hijos en casa, en la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo, también se cuenta con materiales y opciones de entretenimiento.

La plataforma de la Biblioteca digital del ILCE ofrece una sección infantil con opciones de lectura para la edad escolar y una sección de didáctica en apoyo al trabajo y la formación del docente de educación básica. Los materiales se pueden descargar o imprimir sin necesidad de registro alguno y son compatibles con cualquier plataforma o diferentes dispositivos móviles.

Entre algunos de los títulos que se pueden consultar se encuentran los cuentos clásicos de: Las hadas, El gato con botas y Barba azul, de Charles Perrault; El traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen; El famoso cohete, de Oscar Wilde; así como las colecciones de Breves Historias de los Estados de la República Mexicana, La ciencia para todos y Libros especializados, entre otros.



