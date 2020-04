Identifican cuerpo de mujer hallado en Tuxtepec, fue reportada como desaparecida

-Se encontró en estado avanzado de descomposición y con huellas de tortura.

Redacción

Tuxtepec, Oax.- La tarde de este martes, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona que presentaba disparos de arma de fuego y que más tarde fue identificada como Isabel Pérez López de 35 años, esto cerca del Fraccionamiento Casas Geo, a un lado del boulevard Sóstenes Bravo.



Según reportes familiares de la hoy occisa fueron a identificar el cuerpo, el cual al parecer ya llevaba días, pues se encontraba en un avanzado estado de descomposición.

Cabe señalar que quien fuera identificada como Isabel Pérez se encontraba desaparecida desde el jueves 09 de abril en la ciudad de Tuxtepec y fue vista por última vez al salir del lugar donde vivía, en el infonavit el paraíso, donde presuntamente salió en su motocicleta.

