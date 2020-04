En sesión permanente Comisión de Seguimiento y Evaluación del Sistema Estatal de Planeación, del Congreso del Estado

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca- Para evitar que el Gobierno del Estado haga mal uso de los recursos públicos con el pretexto de atender la pandemia de #Covid19, tal y como ocurrió con los desastres naturales de 2017, este martes la Comisión Permanente de Seguimiento y Evaluación del Sistema Estatal de Planeación del Congreso del Estado se declaró en sesión permanente.

Ante la nueva realidad que ya enfrenta #Oaxaca, con motivo de la pandemia de Covid 19, así como por los desastres naturales de 2017, en la cuarta sesión ordinaria de este órgano legislativo, las diputadas Migdalia Espinoza Manuel y el diputado César Morales Niño consideran que es urgente la actualización del paquete económico 2020 para el Estado de Oaxaca, además de hacer modificación sustanciales al Plan Estatal de Desarrollo, porque se encuentra totalmente desfasado de lo que ahora es Oaxaca.

Asimismo, se solicitaron un informe a la Secretaria de Finanzas y de Economía sobre el origen y destino de los mil 270 millones de pesos destinados al Programa de Incentivos y Apoyos para la Estabilidad Económica de Oaxaca, anunciado por el Gobierno del Estado para atender la contingencia de Covid 19.

Los diputados como entes fiscalizadores del Poder Público tienen que conocer de dónde provendrán esos recursos públicos, cómo se gastarán, cuál es el padrón de beneficiarios y cómo se programará la entrega de apoyos, precisó el diputado Morales Niño.

“No podemos permitir que se vuelva abusar de la desgracia de nuestro pueblo para actos de corrupción y saqueo de los recursos públicos por parte de funcionarios y empresas privadas”, coincidieron.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario