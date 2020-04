Detienen a presunto asesino que ultimó a hijo de periodista en Soyaltepec



Oscar Rodríguez



Oaxaca, Oaxaca.- Las Fiscalías de Justicía de Oaxaca y del Estado de México, lograron la captura de un sujeto que ultimó al hijo de un periodista y que se encontraba prófugo de la justicia.

Se logró la detención de Filiberto Hernández Bautista alias “El Chinguirito”, señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado en agravio de Cirilo Carrera, hijo del periodista Fermín Carrera, cometido en noviembre de 2019, en San Miguel Soyaltepec, perteneciente a la Cuenca del Papaloapan.

Según la indagatoria desde hace un año, se realizaban pesquisas para dar con el paradero del implicado.

El fiscal Rubén Vasconcelos, indicó que luego de cinco meses de búsqueda y en trabajo coordinado con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se logró ejecutar la orden de aprehensión contra el probable responsable, quien fue trasladado al estado de Oaxaca para ser presentado ante la autoridad judicial que lo requirió.

Precisó que la indagatoria contra el presunto homicida se realizó a través de la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social- y en estrecha colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Una vez remitido ante el juez de control la defensa del implicado se acogió al término constitucional, mismo que fenece el 17 de abril de 2020, quedando en prisión preventiva en espera de que pueda ser vinculado a proceso.

Los hechos ocurrieron el 20 de noviembre de 2019 en la población de San Miguel Soyaltepec, cuando la víctima transitaba sobre una de las principales calles de la referida población, momento en que fue privado de la vida por el imputado con un disparo de arma de fuego en la cabeza.











