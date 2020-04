Denuncian despido injuficado de almenos 16 trabajadores de Farmacias del Ahorro en Oaxaca

La gerente de una sucursal, denunció esta mañana que en los últimos 7 meses han corrido al menos a 16 personas, entre ellos ella, sin justificación.

Redacción TVBUS/Mario Romero

Oaxaca, Oax.- En los últimos 7 meses la empresa Comercializadora Farmacéutica de Chiapas que administra la marca Farmacias del Ahorro en Oaxaca, ha despedido al menos a 16 personas de manera injustificada, denunció hoy la gerente de una sucursal Nancy Luna Antonio quien también fue despedida.

La trabajadora que explica tiene casi 15 años de laborar en la empresa, convocó a los medios de comunicación para que testificaran que no la dejaron entrar a la sucursal donde hasta ayer laboraba, sin justificante alguno y ahí denunció que en lo que va de la actual administración de la comercializadora, llevan despedidos a 16 trabajadores.

Culpó a la actual administradora de la empresa de nombre Melissa Fernández Flores de aplicar una política de recorte de personal mas antiguo, sin liquidaciones y obligándolos a firmar un finiquito con un monto muy por debajo de lo que les corresponde.

Explicó que quien la notificó de su despido fue el gerente de recursos humanos de nombre Felix Humberto Bravo Cruz, quien la quería hacer firmar el finiquito voluntario con una indemnización de 8 mil pesos por los 15 años de servicio.

Consideró que es una política de la actual administración de la empresa de manera local y no una política del corporativo por lo que hizo un llamado a los funcionarios de la comercializadora para que tomen cartas en el asunto.

Mientras tanto dijo que procederá legalmente para que obtenga su liquidación que por ley le corresponde.

