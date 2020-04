Urbano evade filtro sanitario y termina impactándose en una pollería

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax.- Durante la tarde de este domingo un autobús que presta servicio como transporte de pasajeros urbano, de la linea Tusug con el número económico B189 en su intento por evadir el filtro sanitario donde se encontraban autoridades municipales, a exceso de velocidad impacto contra un mototaxi y al menos otros dos automóviles y terminó por estrellarse contra la barda de una pollería.

Los hechos sucedieron después del medio día en las inmediaciones de Santa María Atzompa, dentro de los primeros reportes indican que el operador viajaba a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad y en compañía de una mujer quien resultó ser su pareja sentimental.

Terminó su huida estampándose con el local comercial de venta de pollos, derrumbando parte de la pared de este comercio, tras ello; mototaxistas y vecinos de la zona bajaron al chófer del transporte urbano y le dieron una tremenda paliza, el mismo que fue rescatado minutos más tarde por los elementos de la policía municipal y fueron atendidos por el servicio de emergencias de la Cruz Roja.

El chófer fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

