Sindicato de salud exige disculpa pública de Murat, por supuesto robo de equipo médico

-Señalan que el equipo al que se refiere el gobernador es desechable y lamentan que el mandatario, haya declarado eso sin tener plena certeza del hecho

Graziano Gómez

Oaxaca, Oaxaca.- Las declaraciones que hizo el Gobernador Alejandro Murat en relación al robo de equipamiento del hospital civil Aurelio Valdivieso “son inoportunas”, a lo que el Secretario General de la Subsección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA), Alberto Vásquez San Germán, pidió que el mandatario oaxaqueño se disculpe públicamente.

Agregó que el gobernador dio esa declaración sin tener la plena certeza de que ese hecho se presentó y que pone entredicho, la integridad del personal que labora en el hospital Aurelio Valdivieso, además dijo que no se tiene ningún reporte con relación a la sustracción de equipamiento médico.

Vásquez San Germán explicó que el equipo al que hace referencia el mandatario oaxaqueño es desechable, pues consta de cubrebocas, guantes de látex, batas y botas quirúrgicas, dicho material explicó, es utilizado en una jornada laboral y tiene que ser desechado, pues así lo manifiestan los procedimientos.

Y es que al medio día de este lunes, el gobernador dijo en entrevista para un noticiero, que se había sustraído equipamiento que se usaría para atender a pacientes con Covid-19, sin embargo no se detalló sobre qué tipo de equipo o material se había sacado supuestamente del hospital civil.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario