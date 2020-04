Productores del playón en Oaxaca seguirán trabajando pese a contingencia

-Cuentan con puestos de control, agua, jabón, gel antibacterial y marcaron para respetar la sana distancia

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Los comerciantes que están instalados en el paraje conocido como “el playón” de la capital oaxaqueña, dijeron que continuarán instalándose para vender sus productos, pese a las recomendaciones que han hecho las autoridades sanitarias por la emergencia sanitaria del coronavirus.

Los vendedores dijeron que las ventas les han bajado hasta en un cuarenta por ciento, debido a que muchas personas ya no están saliendo a las calles, por ello piden a la ciudadanía que acudan a ese lugar a comprar su productos, que en su mayoría son frutas y legumbres.

Wendy, una de las comerciantes dijo que todos los puestos están cumpliendo con las medidas que dio a conocer la Secretaría de Salud, incluso dijo que hay puestos de control que cuentan con agua, jabón, gel antibacterial y colocaron marcas para que las personas respeten la sana distancia.

Cabe mencionar que el estar abierto este punto de venta, permitirá a miles de campesinos de las 8 regiones a subsistir, toda vez que estos serían los más afectados en caso del cierre total.

