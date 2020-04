Médicos y enfermeras de hospital en Puerto Escondido, recriminan falta de equipo para atender pandemia de Covid-19

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Médicos y enfermeras, ademas de camilleros del hospital de Puerto Escondido recriminaron a las autoridades sanitarias del gobierno federal y estatal, que se pretenda habilitar el nosocomio para concentrar a los pacientes de Covid-19 sin que antes no se suministre, equipo y personal capacitado.

Los inconformes con sus cubrebocas y batas medicas encararon en la puerta del hospital al representante del Instituto Nacional del Bienestar (INSABI) y al titular de los servicios de salud Donato Casas Escamilla, reclamando que no se haya otorgado el equipo necesario para atender la contingencia por la pandemia del covid-19.

Uno de los paramédicos, reclamó a los funcionarios que se quieran habilitar espacios no aptos ni acondicionados.

Evidenció que ni con todo el equipo que pueda llegar, se va poder enfrentar un contagio masivo que sature los hospitales.

Por ejemplo, denunció que en ningún hospital haya filtros sanitarios en las áreas de urgencia, lo que pone en riesgo al personal. Y tampoco se esta contratando a mas personal, “no hay ninguna convocatoria para contratar al personal médico que tenga el perfil para atender esta emergencia”

Negaron que se vayan a rechazar pacientes con el virus, pero lo que no se sabe es si la unidad de inteligencia en enfermedades de salud, solo esta detrás de un teléfono y no en el campo de la batalla.

Reclamaron que en la visita que realizaron los funcionarios no se haya entregado equipo, insumos y medicamentos, “con guantes, cubre bocas, gel”, y esta pandemia “perdone que se lo diga pero esta pandemia nos agarro con los calzones abajo”.

Refierieron que ya no son tiempos de lamentaciones sino de actuar. “es triste y lamentable que como funcionarios de alto nivel se hayan parado en este hospital solo a tomarse la foto”.

Urgieron a las autoridades estatales y federales actuar con firmeza, con decisión al margen de ideologias politicas por que la vida de todos esta en riesgo.

En tanto el secretario de salud de Oaxaca Donato Casas Escamilla llamó a los médicos y enfermeras a redoblar los esfuerzos para la atención de la contingencia derivada del COVID-19, y dijo que se trabaja con la federación para fortalecer a todos los hospitales que atenderán a los pacientes de esta enfermedad, pero sobre todo, garantizar la bioseguridad del personal médico que brindará la atención directa.

Casas quien sostuvo una reunión de trabajo con directores de los siete nosocomios pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria de la Costa, reiteró la importancia de trabajar en equipo por la salud de todas y todos los oaxaqueños.

“Ahora más que nunca debemos de trabajar juntos, sé que existen necesidades en cada hospital y estamos trabajando en ellas para subsanarlas lo más pronto posible, pero hoy, estamos ante una emergencia sanitaria que exige sumar esfuerzos, por eso, en la administración que encabeza el gobernador, Alejandro Murat, estamos haciendo las gestiones necesarias para continuar dotando de los insumos necesarios a todos los hospitales”, señaló.

El funcionario aclaró que según el Plan Emergente de Abordaje Integral del COVID-19 en el estado, en la primera fase, serán únicamente los nosocomios de San Pedro Pochutla y Pinotepa Nacional, los que brinden atención a las personas que requieran hospitalización por el nuevo coronavirus.

En este sentido pidió a los directores de los hospitales que manejen una comunicación clara y permanente con el personal a su cargo, así como con el resto de las unidades de primer y segundo nivel que refieran pacientes; también los exhortó para hacer buen uso de los equipos de seguridad personal, manejar con responsabilidad la información de cada paciente, así como trabajar coordinadamente con las autoridades municipales, siempre respetando el ámbito de competencia de cada uno.

En Oaxaca se mantiene 43 casos confirmados de Covid-19 y hay tres victimas fatales, ademas de que hay 70 casos sospechosos.

