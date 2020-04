Incrementan a 44 casos positivos por COVID-19 en Oaxaca

Se registra la cuarta defunción por COVID-19, de un paciente originario de Puebla

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de abril de 2020. Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) confirmaron la cuarta defunción por COVID-19; se trata de un masculino de 67 años de edad, originario de Tlaxcuapan, Puebla.

El secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, explicó que el paciente fue referido de una unidad hospitalaria de Acatlán de Osorio, Puebla, a una clínica privada de la región Mixteca, donde llegó en estado crítico y desafortunadamente, a pensar de los esfuerzos del personal médico, el paciente perdió la vida. La prueba de COVID-19 posmorten dio positiva al virus.

Este caso –dijo- se suma a las tres muertes por esta enfermedad que se han registrado en la entidad: dos en la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales y uno en la Costa.

Casas Escamilla indicó que en la presentación del informe técnico sobre el avance de la epidemia en Oaxaca, hasta este lunes 13 de abril se tienen contabilizadas 421 notificaciones, de las cuales 44 personas han dado positivo al contagio, 320 son negativos y se tiene en laboratorio 57 muestras para su análisis.

Señaló que de los 44 pacientes positivos a COVID-19 en el estado, 26 se han recuperado de la enfermedad, tras estar en aislamiento por 14 días; sin embargo las personas deben seguir manteniendo las acciones de Sana Distancia.

Puntualizó que del total de los contagios, la región de los Valles Centrales sigue siendo la zona más afectada con 34 casos, le siguen la Mixteca con cuatro, dos en el Istmo de Tehuantepec e igual número en la Costa, así como uno en la Sierra Norte y en Tuxtepec.

En este sentido, continuó con el llamado a quedarse en casa, al tiempo que ha pedido a la población que muestre empatía y solidaridad con el personal que labora en los hospitales, quienes cada día enfrentan en diferentes trincheras esta emergencia sanitaria. “Todos estamos en posibilidad de riesgo, pero nunca se debe de tolerar la violencia; el miedo lleva a cometer actos irracionales, pero es momento de hacer conciencia de que todos estamos en la misma batalla, y la única forma de salir avante, es unidos”.

Finalmente pidió a las y los oaxaqueños mantener, durante este aislamiento domiciliario, una alimentación saludable, horarios de comidas y ejercitarse dentro de casa, para mantener un bienestar físico; así como extremar los cuidados en las personas adultas mayores, quienes padecen trastornos de salud subyacentes, embarazadas, en puerperio y lactando, así como en menores de edad.

