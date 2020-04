Incendios forestales en la Mixteca, dejan 9 personas calcinadas

La CONAFOR, indicó que las familias de las personas fallecidas recibirán el seguro que se aplica en estos casos.

En la Mixteca, desde el pasado jueves se registró un fuerte incendio forestal que ha afectado a las localidades de Santos Reyes Tepejillo, Santiago Juxtlahuaca, San Juan Mixtepec y San Miguel Tlacotepec, dejando un saldo de 9 personas calcinadas y se encuentran algunas personas desaparecidas.

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), indicó que las familias de las personas fallecidas recibirán el apoyo de la Federación a través del seguro que se aplica en estos casos. Asimismo, se mantiene en la zona la búsqueda de los desaparecidos, así como el combate al incendio de copa que se ha intensificado por las condiciones topográficas y meteorológicas del lugar.

Hasta este lunes, se sigue solicitando ayuda para sofocar el incendio ya que aún sigue activo.

Desde la tarde del sábado 11 de abril, elementos de las brigadas de la Comisión Estatal Forestal del gobierno de Oaxaca (COESFO) acudieron al lugar en coordinación con personas de esta localidad, y a través del personal técnico de COESFO se realizó el combate vía aérea y terrestre.

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Santiago Juxtlahuaca, Pascual Avendaño, solicito la ayuda de los comuneros de las localidades afectadas para lograr controlar el incendio.

“Estamos solicitando la ayuda del gobierno federal y estatal, porque esta situación se encuentra fuera de control; tanto los comuneros de Mixtepec y Tepejillo están haciendo lo propio para poder controlar las llamas en sus territorios, pero la situación es de mucho riesgo”.

