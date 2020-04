Exhorta SSO a acatar las disposiciones de Sana Distancia

Oaxaca registra 414 notificaciones por COVID-19, de los cuales 43 son positivos

Asimismo, 26 pacientes se han recuperado y se continúa con tres defunciones

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de abril de 2020.- El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, informó que al corte de este domingo 12 de abril, el Sistema Federal de Vigilancia Epidemiológica, tiene un registró de 414 notificaciones por COVID-19, de los cuales 43 casos son positivos, 316 son negativos y 55 están en espera de resultados. Lamentablemente hay tres defunciones.

Añadió que de los 43 casos positivos de COVID-19, 34 se registraron en la Jurisdicción de Valles Centrales, tres en la Mixteca, dos en el Istmo, dos en la Costa, uno en Tuxtepec, y uno en la Sierra Norte. Asimismo, 26 pacientes se han recuperado.

Casas Escamilla exhortó nuevamente a la población de las ocho regiones del estado, para que acaten las disposiciones de sana distancia y eviten acudir a la calle acompañados de personas adultas mayores, niñas y niños. Se recomienda que un solo miembro de la familia acuda a realizar las actividades imprescindibles que deben hacer fuera del hogar.

Señaló que a nivel nacional, las personas de 25 a 79 años de edad, son los que más se enferman, y las cifras de complicaciones y letalidad se han presentado en pacientes con enfermedades crónicas; ante ello hizo el llamado a la población para quedarse en casa y cuidar en familia de las personas adultas mayores, y formar un cerco protector y de ayuda diaria, mientras dure la mayor carga de la epidemia.

Sostuvo que en esta temporada de aislamiento social, la salud es un estado de bienestar físico, mental y social en el cual las personas son capaces de desarrollar sus habilidades, por lo que dijo: “debemos cuidar el sueño, es decir dormir y despertar a la misma hora; durante el día debemos tomar suficientes líquidos, llevar una buena alimentación, tener actividad física y de esparcimiento dentro del hogar”.

Casas Escamilla pidió que durante este tiempo en el hogar, se refuerce la comunicación entre los integrantes de la familia, siempre de manera respetuosa, tolerante y sin violencia, ya que esto ayudará a fortalecer la salud social.

De igual manera destacó la importancia de evitar la desinformación, ante ello pidió a la sociedad no compartir información falsa, ya que los únicos medios autorizados son la Secretaría de Salud federal y los SSO, a través de los cortes diarios sobre la situación de COVID-19.

Finalmente convocó a seguir permaneciendo en casa, ya que esta medida de prevención contribuye a cuidarse entre todos. “Recuerden no son vacaciones, quédate en casa”, puntualizó.

