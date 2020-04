Endurecerán medidas sanitarias en Valle ante omisión ciudadana

-Aseguró el Edil que existe preocupación entre las colonias por la llegada de personas foráneas

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El presidente de Valle Nacional Rey Magaña García, se reunió este lunes por la mañana con presidentes de todas las colonias, para tomar otras alternativas ante la llegada de personas a la población, lo cual ha causado molestia entre la ciudadanía pues aseguran que la llegada de visitantes, pone en riesgo las medidas sanitarias implementadas.

Ahí mismo el Edil comentó que en esta reunión se planteó que se negará la entrada a los vendedores ambulantes que llegan a este lugar, así también dijo que el acceso será restringido ya que los transportes prestadores de servicios, solo harán parada para ascenso y no descenso, para evitar el arribo de personas que pudieran traer síntomas de COVID-19.

A punto de llegar a la Fase 3 aseveró Magaña García, que se endurecerán las sanciones para quienes no acaten las recomendaciones, pues dijo que todavía existe irresponsabilidad de algunas personas que no están tomando en serio esta situación de mergencia y es por eso que indicó que se tomarán medidas más drásticas por el bien de su municipio

Por otro lado, informó que de ser necesario se utilizará la fuerza pública para las personas que insisten en ir al río en esta temporada, siendo que ya se les ha notificado en continuas ocasiones de que está prohibido, por lo que mencionó que en esta ocasión la seguridad pública podría tomar acciones en caso de que algunas personas desacaten esta medida de prevención.

En lo que respecta a las tiendas de abarrotes foráneas como tiendas Lores, Netos y MORE, que siguen laborando de manera normal, manifestó que ya se le han girado 2 notificaciones estos negocios, ya que en caso de que hagan caso omiso podrían ser sancionados o clausurados, al no hacer caso a estas recomendaciones.

