Docentes de secundaria realizan selección de materiales educativos para sus alumnos: IEEPO

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de abril de 2020.- A través de una plataforma vía internet, directores de escuelas secundarias, en la modalidad de General, para Trabajadores, Técnicas y Comunitarias ubicadas en las diferentes regiones de Oaxaca, realizaron el proceso de selección de los libros de texto gratuitos que emplearán para el próximo ciclo escolar 2020-2021.

Como lo instruyó el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal y en coordinación con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), se organizó una consulta mixta a través de catálogos impresos o en línea, desde donde los docentes pudieron familiarizarse con los materiales y realizar la elección de los títulos y contenidos más apropiados para impartir su materia frente al grupo.

Los libros fueron aprobados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que valoró los requerimientos pedagógicos de cada una de las propuestas de las editoriales participantes, tras lo cual aquellas que fueron aceptadas se añadieron al catálogo en línea a disposición de las y los maestros.

Cada docente tuvo la oportunidad de seleccionar material de entre 327 títulos para libros de texto, y en el caso de educación especial 51 ejemplares en formato Braille y 31 en formato Macrotipo.

Al igual que los anteriores ciclos escolares, durante el proceso de selección llevado a cabo en Oaxaca del 20 de marzo al 3 de abril pasado, las y los maestros de secundaria conocieron y eligieron los libros de texto que recibirán sus alumnos y alumnas.

Como lo ha señalado el Director General del IEEPO, las niñas, niños y adolescentes son el centro del sistema educativo, por lo que el proceso de selección de libros es trascendental para que accedan a una formación de calidad y con equidad; además, son las y los maestros quienes mayor conocimiento tienen sobre el tipo de materiales que se necesitan en las aulas.



