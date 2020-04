Confirma Ayuntamiento de José Azueta, caso positivo de Coronavirus

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un comunicado en sus redes sociales, el Ayuntamiento del municipio de José Azueta Veracruz, confirmó un caso positivo de COVID-19.

Se trata de un varón mayor de edad, con domicilio en la cabecera municipal y según el escrito, éste se encuentra aislado en su casa pues no presenta síntomas graves que requieran hospitalización.

Así también los familiares del paciente se encuentran en aislamiento.

Las autoridades municipales señalan que el contagio se dio fuera del municipio, ya que la persona trabaja fuera del estado de Veracruz, así mismo piden a la ciudadanía que radica fuera del municipio que se abstenga de llegar, para evitar la propagación del virus y que a su vez, pidan a sus familiares que se encuentran fuera, que no arriben al lugar.

Cabe destacar que hasta el momento, el estado de Veracruz registra 79 casos confirmados de Coronavirus.

