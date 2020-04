Arrestarán a quiénes asistan a balneario sumatra de Tuxtepec

El anuncio lo hizo la agencia de San Rafael por medio de las redes sociales.

Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- La agencia de San Rafael publicó un anuncio en sus redes sociales, que arrestarán por treinta y seis horas a las personas que asistan al balneario “sumatra”, a pesar de que está cerrado por la contingencia del Covid-19.



La publicación dice lo siguiente: “Informo que las personas que no respeten el aviso de que el Balneario Sumatra esta cerrado para vacacionar por cuarentena nacional por el COVID-19. Serán acreedores a un arresto de 36 hrs por desacato a un mandato de la autoridad”.



Y es que durante el fin de semana, se publicaron unas imágenes de una familia que llegó a sumatra en plan de vacaciones, aún cuando las autoridades municipales anunciaron el cierre de espacios públicos y balnearios.

