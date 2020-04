Matan a policía en San Jacinto Amilpas, y hieren a comandante.

Los hechos ocurrieron anoche tras un asalto a una gasolinera

Oaxaca, Oax.- Un policía fue muerto a balazos la noche de este sábado en el municipio de San Jacinto Amilpas, conurbado a la ciudad de Oaxaca, cuando una patrulla fue atacada por presuntos asaltantes en una persecución que se dió en ese lugar.

Alrededor de las 22:30 horas un patrulla de la policía estatal que patrullaba la zona, acudió al llamado de auxilio de una gasolinera del municipio de San Jacinto Amilpas y se genero una persecución a una camioneta gris en donde presuntamente se trasladaban delincuentes que minutos antes habían asaltado ese comercio.

Al estar cerca de ellos, los delincuentes accionaron sus armas y alcanzaron al oficial que conducía la patrulla quien murió en el lugar de los hechos e hirieron al comandante, quien fue trasladado en estado grave a un hospital de la ciudad.

Tras los hechos otros elementos de las corporaciones policiacas llegaron al lugar a reforzar a sus compañeros, sin que se haya informado cuales fueron los resultados de los hechos.

