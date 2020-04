Los músicos de Tuxtepec, otro sector que se queda sin trabajo por el coronavirus

Al no haber fiestas ni bailes, se quedaron sin presentaciones

De la redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde que se emitió la alerta para no salir de casa, y suspender todas las actividades artísticas y culturales, los músicos del municipio han dado a conocer que también están sufriendo debido a que a muchos les cancelaron sus presentaciones dejándolos sin trabajo.

El Secretario general del sindicato de los músicos Alor Cabrera, señaló que ellos se mantienen de las presentaciones que hacen en fiestas particulares, en presentaciones en los bares, así como en bailes, fiestas patronales sin embargo al suspender estas actividades se quedaron sin trabajo.

Los contratos que tenían para presentarse en este mes se pospusieron, y esperan que en diciembre se concreten, sin embargo por el momento están sin dinero debido a esta emergencia.

Actualmente hay 75 músicos agremiados a este sindicato, pero se tienen contabilizados alrededor de 300 músicos en la región, siendo los mariachis los que han tenido alguna que otra presentación en los últimos días, aunque no es como antes.

Los músicos son parte de los grupos que han sido afectados debido a esta emergencia, sumándose a los taxistas, fotógrafos, boleros y otros más, que por lo regular viven al día.

