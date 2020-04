Temascal cierra entradas por covid 19

Tras haberse confirmado un caso positivo en ese municipio el edil de ese lugar informó que han tomado medidas mas drásticas

información Perfiles Oaxaca

San Miguel Soyaltepec, Oax.- El Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec, mejor conocido como Temascal, tomó la determinación de cerrar los accesos al municipio a toda persona ajena, y tampoco se le permite la salida a los habitantes, luego de que se confirmara esta semana un caso positivo de covid 19 en ese lugar.

En entrevista con el portal de noticias Perfiles Oaxaca, el edil Nazario Antonio Hernández, informó que luego de que el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria numero 3 con sede en Tuxtepec, les informó del caso positivo, el cabildo tomó la determinación de suspender las entradas al municipio.

El edil dijo que ellos ya sabían de las sospecha del caso, pero no podían hacer nada hasta que las autoridades sanitarias no lo corroboraran, por lo que el pasado jueves cuando se tuvo la certeza, empezaron a tomar medidas mas drásticas.

La mas importante es que esta cerrado el acceso a la cabecera municipal para toda persona ajena y también para todo el servicio de pasaje foráneo, pero además a los locales tampoco se les permite salir, porque dijo que como ya hay un caso no quieren que se propague a otros pueblos y tampoco que otras personas lleguen a contagiarse o viceversa.

Cerco puesto a la entrada de la cabecera municipal: Foto: Perfiles Oaxaca.

Temascal es un pueblo del norte de Oaxaca colindante con el estado de Veracruz, en él se ubica la presa Miguel Alemán y la planta hidroeléctrica del mismo nombre que opera la Comisión Federal de Electricidad y es la responsable de generar energía electrica a buena parte del sureste del país.

Además es un municipio con alta afluencia de turismo local que llega en esta época del año a la tradicional Feria de la Mojarra que fue suspendida, a degustar de la mojarra en sus diferentes formas de guisos que se dan en decenas de restaurantes instalados en la orilla de la presa, los cuales todos se encuentran cerrados.

El edil de este municipio hizo un llamado a la población a que acate las medidas, porque aseguró que aún hay personas que no creen en la pandemia y ponen en riesgo su vida y la de los demás.

Policía municipal de Temascal verifica quienes entran a la cabecera municipal. Foto: Perfiles Oaxaca.

Otro aspecto de la supervisión de quien entra y sale de la cabecera municiopal. Foto: Perfiles Oaxaca.

