Reportan tercer fallecido por covid 19 en Oaxaca, es de Huatulco.

El paciente era un masculino de 72 años con problemas no pudo llegar al hospital de Pochutla por bloqueos

Huatulco, Oax.- La tarde de este sábado se reportó la muerte de una persona de 72 años de edad originario de Huatulco, debido a complicaciones con el covid 19, quien no pudo llegar al hospital de Pochutla por un bloqueo que realizaron pobladores de ese lugar el pasado jueves.

Los datos que confirmaron fuentes al interior del hospital comunitario de Santa María Huatulco indican que el paciente llegó el pasado lunes a consulta y fue referido al hospital de Pochutla en donde lo diagnosticaron con neumonía atípica y fue regresado a su casa.

Sin embargo el pasado jueves cuando ya se tuvieron los resultados de que era positivo de covid 19, en Huatulco organizaron el traslado al hospital de Pochutla que es el referente en la costa para pacientes de esta enfermedad, pero no pudo llegar debido a que había un bloqueo.

El bloqueo era de habitantes de Pochutla, que acudieron al llamado de trabajadores del hospital que argumentaron que no podían recibir pacientes de covid 19 porque no tenían el material para atenderlos y no pudo pasar la ambulancia.

El paciente de 72 años de edad con antecedentes de diabetes falleció el medio día de este sábado en el hospital del principal destino de playa del estado, aunque hasta el momento no lo han confirmado los servicios de salud de Oaxaca.





