Prohíben velar a muertos por coronavirus en Oaxaca

El Gobierno del Estado publicó un acuerdo para el tratamiento de los cadáveres producto del Covid19, los cuales se cremarán o sepultarán de inmediato.

Redacción TVBUS

Oaxaca, Oax.- El Gobierno del Estado prohibió que las personas que fallezcan por el coronavirus sean veladas, y menos aún en domicilios particulares, pues deberán ser inhumadas o cremadas de manera inmediata, según un acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 8 de abril y dado a conocer en las ultimas horas por los Servicios del Salud del Estado.

El documento firmado por el Secretario de Salud del Estado, Donato Casas Escamilla, informa en su articulo 14 que la inhumación o cremación de los cadáveres deberá hacerse en forma inmediata, en el articulo 13 señala que tampoco se permitirá el contacto con el cadáver, ni su visualización, además de que tendrá que estar en un féretro sellado.

El articulo 15 de las disposiciones publicadas, prohibe tambien el servicio de velación como medida de prevención y menos aún en domicilios particulares, además se estipula que los cadáveres tendrán que salir de los hospitales en bolsas de plástico hermeticamente selladas y tampoco se va a permitir el traslado de cadáveres fuera del estado.

El Gobierno del Estado le pide a las funararias que capaciten a su personal para el manejo de estos cuerpos y que cuenten con el equipo necesario para la protección de su personal, además de que las empresas funerarias serán las responsables del manejo de los residuos biológico infecciosos que se puedan generar ya una vez fuera del hospital y en manos de ellos.

Estas disposiciones sin duda son de alto impacto para la cultura oaxaqueña, ya que en muchas comunidades y pueblos de la entidad hay una enorme tradición de velar a los difuntos, y una serie de actividades religiosas y espirituales que generalmente reúnen no sólo a la familia de un fallecido sino mucha gente mas, situación que ahora no podrá llevarse a cabo en el caso de las personas que pudieran fallecer por coronavirus.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario