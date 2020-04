Jamiltepec impone toque de queda y suspende entrada y salida de transporte

El Gobierno Municipal tomó esa decisión a partir de este sábado

Redacción TVBUS

Oaxaca, Oax.- En el municipio de Jamiltepec en la costa del estado, se ha impuesto a partir de hoy un toque de queda de las 9 de la noche a las 5 de la mañana, y la suspensión de la entrada y salida de todo transporte público y turisticos como medida preventiva por la pandemia del covid 19, informaron las autoridades municipales.

En un comunicado emitido en su página oficial, el Gobierno Municipal de ese lugar informaron que quienes no respeten el toque de queda van a ponerse a disposición de las autoridades municipales quienes van a determinar la sanción correspondiente.

En cuanto al transporte de pasajeros y turistico el comunicado indica que los lugares donde se venden los boletos para este tipo de transporte deben permanecer cerrados a partir de este sábado, y solo se permitirá la circulación del transporte local, quienes también tienen prohibido salir del municipio.

Otra de las medidas que ha implementado el gobierno municipal es el cierre definitivo de los bares y lugares donde se venden bebidas embriagantes, hasta que la pandemia pase y haya otras condiciones.

Tambien cerraron todos los centros recreativos, balnearios y actividades religiosas hasta nuevo aviso.

En la región de la costa hay dos casos positivos y en todo el estado se encuentran 41 casos positivos del covid 19 y dos personas que ya han fallecido producto de esta enfermedad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario