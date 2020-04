Colocan contenedores de agua en centro de Tuxtepec, piden a la población lavarse las manos

Los contenedores están afuera de los mercados, bancos y algunas tiendas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Para que las personas que estén realizando sus compras por el centro de la ciudad, se laven las manos, personal del área de comercio colocó contenedores de agua, así como jabón en algunos puntos que identificaron como importantes.

El Jefe de mercados Daniel Santinelli Gómez, dijo que una de las medidas preventivas es el lavado frecuente de manos, por lo tanto decidieron colocar estos recipientes con agua, y cuando las personas acudan a los 3 mercados del municipio como son el Central, el Díaz Mori y el Flores Magón se laven las manos antes de ingresar

De igual forma estarán entregando otros 30 contenedores de agua a lugares como bancos, pero también en otros lugares en donde muchas personas se están concentrando como son terminales, así como tiendas de autoservicio.

Una vez que se les termine el jabón, ellos como autoridades estarán abasteciéndoles con la finalidad de que siempre haya suficiente producto para que los clientes se laven constantemente las manos.

Los contenedores los ubicaron afuera de los establecimientos con la finalidad de que además quien pase por el lugar, pueda usarlos.

Comentarios

