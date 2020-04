Cierran paso a Jacatepec y sus comunidades por temor a covid19

Los habitantes y las autoridades municipales y ejidales decidieron no permitir el acceso a nadie que no sea del lugar

Redacción TVBUS/con información de Elmer Leroy.

Jacatepec, Oax.- Como una medida de prevención del contagio del covid 19, los habitantes y las autoridades ejidales y municipales de Jacatepec dedicieron cerrar el paso a toda aquella persona que no sea originaria del municipio y de sus comunidades, y se han apostado en las entradas tanto de la cabecera municipal como de las principales comunidades para ello.

El presidente del comisariado ejidal de Jacatepec, Victor García Fentánez, explicó que el pueblo se encuentra sano y no quieren que lo vayan a contagiar de esta enfermedad que está poniendo en peligro a todo el mundo, por lo tanto autoridades municipales como ejidales tomaron el acuerdo de cerrar definitivamente el acceso a toda persona que no sea de ahi.

Para ello se han organizado para cuidar la entrada de la cabecera municipal, a la que solo se tiene acceso mediante un puente vehicular que comunica a la carretera 175, y en ese lugar estan varios lugareños haciendo guardia para que solo entren personas del lugar y algun proveedor de alimentos que sea muy necesario.

A pesr de que hay personas que son oriundas de Jacatepec, pero que viven en el norte o en Estados Unidos, y quieren regresar a su pueblo no le estan permitiendo el ingreso por el riesgo de que puedan traer el virus.

El comisariado ejidal dijo que deben entender que estan protegiendo la vida de las personas de Jacatepec ante la pendemia del coronavirus.

