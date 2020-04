A pesar de tener poco personal, recolección de basura no se suspende en Tuxtepec

En el área de barrido nocturno, es en donde se quedaron con poco personal

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de servicio Públicos Bulmaro Aldán Uzcanga, señaló que el servicio de limpia pública no se ha suspendido, a pesar de que se quedaron con poco personal, debido a que parte de su plantilla se fue a descansar, como son las que tenían alguna enfermedad crónico-degenerativas, así como las mujeres que estaban embarazadas y los adultos mayores.

Puntualizó que los servicios públicos no pueden descansar, por lo tanto actualmente están trabajando todas las rutas de recolección de basura, que son los 12 camiones, lo que representa una plantilla de 200 personas.

Del área de barrido nocturno es donde más personas se fueron a descansar, sin embargo están programándose para que todas las calles estén limpias, además dan prioridad en aquellas en donde siempre hay basura, y cuando no las barren en la noche, por la mañana lo hacen.

El Director del área, aseguró que al personal de limpia pública le están dando lo necesario para que puedan trabajar, como es el cubre-bocas y el gel anti-bacterial, además de guantes.

Así mismo pidió a los ciudadanos que al momento de sacar la basura le pongan un poco de cloro.

