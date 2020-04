Vinculan a proceso a Vera Carrizal, tiene prisión preventiva

Tras la audiencia que empezó ayer, hoy las Fiscalía de Oaxaca informó de su vinculación a proceso

Oaxaca, Oax.- La Fiscalía del Estado informó esta mañana que logró la vinculación a proceso del ex diputado priista Juan Vera Carrizal acusado de ser el autor intelectual de la agresión con ácido que recibió el año pasado la saxofonista María Elena Ríos.

El imputado se entregó el pasado lunes a la justicia oaxaqueña y fue canalizado a la ciudad de Huajuapan para enfrentar los cargos por los que se le acusa, tras la ampliación del termino constitucional y el aplazamiento de la audiencia de vinculación a proceso por haber presentado problemas de salud, finalmente este viernes fue vinculado.

El Juez determinó que el delito por el que se va a juzgar a Vera Carrizal es tentativa de feminicidio, por lo que se encuentra en prisión y ahi va a enfrentar el proceso.



Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario