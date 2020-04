Dimos el primer paso, dice María Elena Ríos, tras vinculación de Vera Carrizal.

La saxofonista agradeció en su cuenta de twitter el apoyo de hombres, mujeres y organizaciones y dijo que estará pendiente del proceso

Oaxaca, Oax.- La Saxofonista María Elena Ríos, agredida con ácido el año pasado, aseguró que “dimos el primer paso” tras la vinculación a proceso del ex diputado priista Juan Vera Carrizal, anunciada hoy por la fiscalía del estado.

En un twitt emitido después de la noticia la artista oaxaqueña agradeció a las organizaciones, a los medios de comunicación y a los hombres y mujeres que la han apoyado en su lucha por pedir justicia contra Vera Carrizal y dijo que se va a mantener atenta al proceso.

Vera Carrizal a quien ella señala como el autor intelectual de su agresión con ácido el año pasado en su natal Huajuapan, fue detenido el lunes y vinculado a proceso hoy por el delito de tentativa de feminicidio, tras varios meses de denuncias públicas, de lucha por su salud y de búsqueda de las autoridades.

Twitt de María Elena Ríos hoy, tras haberse conocido la vinculación a proceso de Vera Carrizal.

