Vera Carrizal goza de excelente salud afirma María Elena, estrategia podría ser artimaña

-Pidió a la población estar atentos al caso y no permitir que su agresor se quiera burlar de a justicia

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La saxofonista María Elena Ríos, por medio de su cuenta de twitter, dijo que el dolor de estómago que argumentó su agresor Juan Vera Carrizal que finalizó en un aplazamiento de la audiencia es falso, pues afirmó que el ex legislador goza de excelente salud.

Pidió a la población que estén alertas a esta situación y no permitir que una estrategia basada en artimañas vulnere el camino hacia la justicia que tiene pendiente con ella y con el pueblo de México y de Oaxaca

Cabe recordar que luego de la detención de Vera Carrizal, la hermana de María Elena afirmó que se trataba de un montaje y dijeron estar molestos, porque nunca se les informó de esta situación.

Y es que este miércoles se llevaría a cabo la audiencia por el proceso que se sigue, sin embargo Vera Carrizal argumentó dolor abdominal y tuvo que ser internado en una clínica particular de la ciudad de Oaxaca, por esta situación la audiencia tuvo que ser reprogramada para este jueves a las once de la mañana.

